Премьер Хорватии: падение беспилотника в Загребе является угрозой для всех стран НАТО
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«Это указывает на необходимость более тесного сотрудничества внутри НАТО. Воздушное пространство НАТО и румынское, и венгерское, и хорватское. Такую ситуацию мы больше не можем терпеть, она не должна повториться. Это чистая и ясная угроза, на которую необходимо реагировать», — приводит РИА Новости слова Пленковича.
Он напомнил, что БПЛА прошёл украинское, румынское и венгерское воздушные пространства и находился над Хорватией около семи минут.
Ранее СМИ сообщали, что в Загребе разбился беспилотник военного типа.
Генштаб Хорватии заявил, что принадлежность упавшего БПЛА и место запуска ещё не установили. Вместе с тем президент страны Зоран Миланович на пресс-конференции заявил беспилотник был запущен с Украины.
Позднее румынское Министерство обороны подтвердило, что беспилотный летательный аппарат со стороны Украины попал в воздушное пространство страны в ночь на 11 марта.