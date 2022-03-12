Премьер Хорватии: падение беспилотника в Загребе является угрозой для всех стран НАТО

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Падение беспилотника военного типа в Загребе стало ясной угрозой для всех стран — членов НАТО. Об этом заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.
Премьер Хорватии: падение беспилотника в Загребе является угрозой для всех стран НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Это указывает на необходимость более тесного сотрудничества внутри НАТО. Воздушное пространство НАТО и румынское, и венгерское, и хорватское. Такую ситуацию мы больше не можем терпеть, она не должна повториться. Это чистая и ясная угроза, на которую необходимо реагировать», — приводит РИА Новости слова Пленковича.

Он напомнил, что БПЛА прошёл украинское, румынское и венгерское воздушные пространства и находился над Хорватией около семи минут.

Ранее СМИ сообщали, что в Загребе разбился беспилотник военного типа.

Генштаб Хорватии заявил, что принадлежность упавшего БПЛА и место запуска ещё не установили. Вместе с тем президент страны Зоран Миланович на пресс-конференции заявил беспилотник был запущен с Украины.

Позднее румынское Министерство обороны подтвердило, что беспилотный летательный аппарат со стороны Украины попал в воздушное пространство страны в ночь на 11 марта.

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