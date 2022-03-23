Политолог Бальбек заявил о проводимой США политике двойных стандартов

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Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление посла России в США Анатолия Антонова о том, что Пентагон уже забыл о недавних бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии со стороны Америки и их союзников в НАТО.
Политолог Бальбек заявил о проводимой США политике двойных стандартов
  • AP
  • © Mosa'ab Elshamy

«У США всегда двойные стандарты, это их кредо: «Мы правы всегда». И если напомнить им про бомбардировки Югославии и Ирака, то в ответ услышим набившее оскомину: «Это другое». О чём можно вести диалог с мощным самовлюблённым государством?» — рассказал Бальбек.

По его словам, в сложившейся ситуации у России есть выбор — либо действовать в интересах США, либо «отбросить их интересы в сторону и действовать так, как нужно нам».

«США нам объявили экономическую войну по всем фронтам и новостные диверсии, но только это никак не повлияет на развитие событий. Время, когда они диктовали условия, прошло», — добавил специалист.

Ранее посол России в Вашингтоне Антонов заявил, что Пентагон уже забыл о недавних бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии.

Он также отметил, что удары российских Вооружённых сил в ходе спецоперации в Донбассе направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины.

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