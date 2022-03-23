Политолог Лукьянов прокомментировал намерение США обсудить исключение России из G20

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с RT прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Соединённые Штаты намерены проконсультироваться с союзниками и партнёрами по вопросу исключения России из G20.

«Сейчас США прилагают все усилия для того, чтобы добиться или обозначить изоляцию России на мировой арене. Их позиция заключается в том, что все международные структуры, форматы должны каким-то образом избавляться от российского участия, а «Большая двадцатка» не исключает», — пояснил политолог.

По его словам, официального членства в G20 не существует, соответственно, не существует и процедуры принятия или исключения. Не ясно, каким образом исключение России может быть реализовано на практике, добавил Лукьянов.

«Можно предположить, что речь идёт об организации бойкота, то есть все страны отказываются иметь дело с российскими представителями, тем самым де-факто может произойти вытеснение России из G20. Но на практике это невозможно, поскольку там есть страны, которые точно на это не пойдут, например, Китай, Индия, Саудовская Аравия, думаю, что Турция — им это совершенно не нужно», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что практических последствий заявление Джейка Салливана иметь не будет.

Ранее в США заявили, что обсудят с партнёрами возможность исключения России из G20.