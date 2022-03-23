WSJ: власти США готовят санкции в отношении депутатов Госдумы России

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Власти Соединённых Штатов готовят новый пакет санкций в отношении депутатов Госдумы России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что в новый санкционный список могут попасть более 300 депутатов.

По данным газеты, о новых ограничительных мерах будет объявлено 24 марта.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и ЕС планируют ужесточить санкции против России по итогам визита американского лидера Джо Байдена в Брюссель.

Салливан сообщил, что больше информации о возможных новых санкциях Запада в отношении России появится в предстоящие дни.

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