Володин отметил противоречивые заявления властей США об иностранных компаниях в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что противоречивые политические высказывания американских властей относительно иностранных компаний в России «ничего не стоят».

«От официальных лиц Вашингтона практически одновременно прозвучали два противоречащих друг другу заявления. Сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Штаты не просили американские компании уходить с российского рынка. Затем буквально через несколько часов конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, которые, несмотря на санкции, продолжили работу в России», — написал он в Telegram.

Политические заявления властей США «ничего не стоят», заключил Володин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не требовали от каких-либо компаний покинуть Россию, это их собственное решение.

Однако, по её словам, американские власти приветствовали тех, кто принял такое решение.

Позднее председатель комитета по надзору и реформе конгресса США Кэролин Мэлони внесла на рассмотрение законопроект о запрете сотрудничества с работающими на территории России компаниями.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с российского рынка, «тихо сообщают» о желании вернуться, однако «запас терпения» у России ограничен.