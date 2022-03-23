Sina: применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» стало «пощёчиной» НАТО

Успешное боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» стало «пощёчиной» Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает китайское издание Sina.

«Сейчас западным СМИ нечего сказать, как и альянсу НАТО, который давно ставил под сомнение реальные характеристики «Кинжала». Значит, первый боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который на первый взгляд был нанесён по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», — пишет издание.

Отмечается также, что в случае неудачного пуска «Кинжала», Украины и НАТО немедленно заявили бы об их низкой эффективности.

21 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о применении в ходе спецоперации на Украине гиперзвукового оружия.

По его словам, применение ракеты «Кинжал» осуществлялось с расстояния более 1000 км.

Президент США Джо Байден, комментируя первое боевое применение ракеты «Кинжал», констатировал её неуязвимость.

Обозреватель немецкого издания Die Welt заявил, что применение российскими военными гиперзвуковых ракет «Кинжал» ставит Запад перед неразрешимой проблемой.