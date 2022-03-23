Sina: применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» стало «пощёчиной» НАТО

Короткая ссылка
Успешное боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» стало «пощёчиной» Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает китайское издание Sina.

«Сейчас западным СМИ нечего сказать, как и альянсу НАТО, который давно ставил под сомнение реальные характеристики «Кинжала». Значит, первый боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который на первый взгляд был нанесён по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», — пишет издание.

Отмечается также, что в случае неудачного пуска «Кинжала», Украины и НАТО немедленно заявили бы об их низкой эффективности.

21 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о применении в ходе спецоперации на Украине гиперзвукового оружия.

По его словам, применение ракеты «Кинжал» осуществлялось с расстояния более 1000 км.

Президент США Джо Байден, комментируя первое боевое применение ракеты «Кинжал», констатировал её неуязвимость.

Обозреватель немецкого издания Die Welt заявил, что применение российскими военными гиперзвуковых ракет «Кинжал» ставит Запад перед неразрешимой проблемой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить