США обучат жителей Китая «пониманию» американской внешней политики

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Оксана Соломатина
Отделы публичной дипломатии миссии США в Китае объявили открытый конкурс заявок на проведение программ по укреплению связей между китайским и американским народами. Одна из целей инициативы — повысить понимание гражданами КНР американских принципов ведения внешней политики. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США обучат жителей Китая «пониманию» американской внешней политики
  • Gettyimages.ru
  • © Ji Pengfei/VCG

«Посредством прямого или виртуального взаимодействия повысить понимание китайской аудиторией внешней политики, ценностей и культуры США», — говорится в документе.

При этом американские специалисты подчёркивают, что приоритет будет отдан программам, направленным на «улучшение обмена информацией и перспектив по поддержке соблюдения глобальных норм в отношении торговли, защиты интеллектуальной собственности и региональной безопасности».

Кроме того, среди приоритетных направлений обозначены «повышение разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности», а также  «укрепление понимания американского общества и ценностей посредством образования, культуры и искусства».

На реализацию программы Госдеп планирует выделить до $150 тыс. 

Ранее посольство США в Токио планировало профинансировать обучение японских журналистов для «содействия более чёткому пониманию» угроз безопасности на море, якобы исходящих от России и Китая.

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