США обучат жителей Китая «пониманию» американской внешней политики
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«Посредством прямого или виртуального взаимодействия повысить понимание китайской аудиторией внешней политики, ценностей и культуры США», — говорится в документе.
При этом американские специалисты подчёркивают, что приоритет будет отдан программам, направленным на «улучшение обмена информацией и перспектив по поддержке соблюдения глобальных норм в отношении торговли, защиты интеллектуальной собственности и региональной безопасности».
Кроме того, среди приоритетных направлений обозначены «повышение разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности», а также «укрепление понимания американского общества и ценностей посредством образования, культуры и искусства».
На реализацию программы Госдеп планирует выделить до $150 тыс.
Ранее посольство США в Токио планировало профинансировать обучение японских журналистов для «содействия более чёткому пониманию» угроз безопасности на море, якобы исходящих от России и Китая.