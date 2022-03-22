Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на юге КНР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в официальной телеграмме выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением на юге Китая пассажирского самолёта Boeing 737, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на юге КНР
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«Ким Чен Ын от всей души пожелал китайскому народу скорейшей ликвидации последствий катастрофы под руководством КПК во главе с генеральным секретарём, а семьям погибших — перенести горе и вернуться к нормальной жизни», — приводит текст письма РИА Новости.

21 марта стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.

На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

Глава КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ на фоне информации о крушении.

Спасателям пока не удалось обнаружить выживших или тела погибших пассажиров и членов экипажа.

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