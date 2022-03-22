Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на юге КНР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в официальной телеграмме выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением на юге Китая пассажирского самолёта Boeing 737, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Ким Чен Ын от всей души пожелал китайскому народу скорейшей ликвидации последствий катастрофы под руководством КПК во главе с генеральным секретарём, а семьям погибших — перенести горе и вернуться к нормальной жизни», — приводит текст письма РИА Новости.

21 марта стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.

На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

Глава КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ на фоне информации о крушении.

Спасателям пока не удалось обнаружить выживших или тела погибших пассажиров и членов экипажа.