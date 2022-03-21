Си Цзиньпин поручил приложить максимум усилий в поисково-спасательных работах по Boeing 737

Глава КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ на фоне информации о крушении пассажирского самолёта 737 на юге Китая, сообщает ЦТК.

«Си Цзиньпин поручил немедленно активизировать механизм действий в экстренных ситуациях, приложить все силы для организации поисково-спасательных работ, надлежащим образом ликвидировать последствия», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.

На борту находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.

Генконсульство России в Гуанчжоу не располагает данными, находились ли в самолёте россияне.