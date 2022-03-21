Си Цзиньпин поручил приложить максимум усилий в поисково-спасательных работах по Boeing 737
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«Си Цзиньпин поручил немедленно активизировать механизм действий в экстренных ситуациях, приложить все силы для организации поисково-спасательных работ, надлежащим образом ликвидировать последствия», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.
На борту находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа.
Генконсульство России в Гуанчжоу не располагает данными, находились ли в самолёте россияне.