CCTV: спасатели пока не обнаружили тела пассажиров разбившегося на юге Китая Boeing

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Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолёта, однако пропавших без вести пока не обнаружено», — приводится сообщение.

Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисковой работы.

21 марта стало известно о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.

На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

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