Axios: санкции против России могут повлиять на разработку термоядерного реактора в США
Об этом информирует портал Axios.
Как отмечается, компания может столкнуться с проблемами в сфере высокотемпературных полупроводников, одним из поставщиков этих компонентов является российская SuperOx с производствами в России и Японии.
Подчёркивается, что несмотря на то, что многие западные компании приостановили свою работу в России из-за ситуации вокруг Украины, Commonwealth Fusion Systems пока не идёт на отказ от сотрудничества с SuperOx.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что вопрос о запрете поставок урана из России в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается.
10 марта палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что документ не запрещает ввозить уран на территорию США.