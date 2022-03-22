Axios: санкции против России могут повлиять на разработку термоядерного реактора в США

Санкции западных стран в отношении России угрожают цепи поставок Commonwealth Fusion Systems (CFS) — дочерней компании Массачусетского технологического института, занимающейся разработкой термоядерного реактора.

Об этом информирует портал Axios.

Как отмечается, компания может столкнуться с проблемами в сфере высокотемпературных полупроводников, одним из поставщиков этих компонентов является российская SuperOx с производствами в России и Японии.

Подчёркивается, что несмотря на то, что многие западные компании приостановили свою работу в России из-за ситуации вокруг Украины, Commonwealth Fusion Systems пока не идёт на отказ от сотрудничества с SuperOx.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что вопрос о запрете поставок урана из России в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается.

10 марта палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что документ не запрещает ввозить уран на территорию США.