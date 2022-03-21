МИД России вручил ноту протеста послу США из-за слов Байдена в адрес Путина

МИД России вручил ноту протеста послу США в Москве в связи с недавними высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

Отмечается, что американский посол Джон Салливан был вызван в российское внешнеполитическое ведомство 21 марта.

«Послу США Дж. Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Дж. Байдена в адрес президента России», — заявили в министерстве.

МИД России подчеркнул, что подобные заявления американского президента ставят отношения Москвы и Вашингтона «на грань разрыва».

Ранее Байден, выступая на обеде «друзей Ирландии», назвал главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями.

До этого Песков заявил, что слова президента США, который назвал главу российского государства «военным преступником», — это недопустимая и непростительная риторика, особенно от руководителя страны, бомбы которой убили сотни тысяч людей в разных странах мира.