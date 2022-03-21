Политолог Мезюхо назвал популистскими слова главы МИД Словении о санкциях против России
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В частности, по его словам, предлагается закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей.
Как подчеркнул Мезюхо, подобное заявление можно расценить как популистское.
«Потому что от подобных мер пострадает экономика Европейского союза... Все разговоры об отказе Европы от российских энергоресурсов — это чистой воды популизм», — сообщил политолог.
Он уточнил, что на сегодняшний день никто не способен заменить российские энергоресурсы, поставляемые в Европу.
«На 100% Старый Свет отказаться от российского газа не может», — добавил Мезюхо.
Эксперт также предположил, что по вопросу закрытия европейских портов для российских судов единства у членов ЕС не будет.
«Скорее всего, если такое произойдёт, то подобные ограничения будут предприниматься на национальном уровне, на уровне правительств отдельных европейских государств, но не на общеевропейском», — пояснил специалист.
Собеседник RT также подчеркнул, что в случае введения запрета прежде всего пострадает экономика самого ЕС.
Ранее сообщалось о намерении ЕС закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей.