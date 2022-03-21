Политолог Мезюхо назвал популистскими слова главы МИД Словении о санкциях против России

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Словении Анже Логара о планах министров иностранных дел стран ЕС принять решения о мерах против России «в экономической сфере».

В частности, по его словам, предлагается закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей.

Как подчеркнул Мезюхо, подобное заявление можно расценить как популистское.

«Потому что от подобных мер пострадает экономика Европейского союза... Все разговоры об отказе Европы от российских энергоресурсов — это чистой воды популизм», — сообщил политолог.

Он уточнил, что на сегодняшний день никто не способен заменить российские энергоресурсы, поставляемые в Европу.

«На 100% Старый Свет отказаться от российского газа не может», — добавил Мезюхо.

Эксперт также предположил, что по вопросу закрытия европейских портов для российских судов единства у членов ЕС не будет.

«Скорее всего, если такое произойдёт, то подобные ограничения будут предприниматься на национальном уровне, на уровне правительств отдельных европейских государств, но не на общеевропейском», — пояснил специалист.

Собеседник RT также подчеркнул, что в случае введения запрета прежде всего пострадает экономика самого ЕС.

Ранее сообщалось о намерении ЕС закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей.