Власти США заявили о готовности расширить антироссийские экономические ограничения

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Заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх в интервью телеканалу CBS заявил, что власти Соединённых Штатов готовы расширить рестрикции против России, затронув больше российских банков и секторов экономики, включая нефтяной и газовый.

«Мы можем расширить наши санкции,... которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов», — рассказал Сингх.

Он объяснил, что это включает большее число банков и секторов, которые ранее затронуты не были.

«В основном это касается нефти и газа, но также есть и другие секторы», — заключил чиновник.

Ранее Сингх заявил, что российская экономика под давлением санкций стран Запада сократится в два раза.

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