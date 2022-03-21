Власти США заявили о готовности расширить антироссийские экономические ограничения
«Мы можем расширить наши санкции,... которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов», — рассказал Сингх.
Он объяснил, что это включает большее число банков и секторов, которые ранее затронуты не были.
«В основном это касается нефти и газа, но также есть и другие секторы», — заключил чиновник.
Ранее Сингх заявил, что российская экономика под давлением санкций стран Запада сократится в два раза.