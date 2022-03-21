Глава МИД Литвы инициировал обсуждение санкций против российского энергосектора

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС санкции против российского энергосектора.

«ЕС не может демонстрировать усталость в отношении введения санкций против России... Мы можем обсудить санкции в отношении энергетического сектора России, в частности нефтяной отрасли», — цитирует его РИА Новости.

В феврале министр энергетики Катара Саад аль-Кааби отметил, что объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.

Также итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.