Глава МИД Литвы инициировал обсуждение санкций против российского энергосектора
- AP
- © Mindaugas Kulbis
«ЕС не может демонстрировать усталость в отношении введения санкций против России... Мы можем обсудить санкции в отношении энергетического сектора России, в частности нефтяной отрасли», — цитирует его РИА Новости.
В феврале министр энергетики Катара Саад аль-Кааби отметил, что объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.
Также итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.