Глава МИД Литвы инициировал обсуждение санкций против российского энергосектора

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств ЕС санкции против российского энергосектора.
Глава МИД Литвы инициировал обсуждение санкций против российского энергосектора
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

«ЕС не может демонстрировать усталость в отношении введения санкций против России... Мы можем обсудить санкции в отношении энергетического сектора России, в частности нефтяной отрасли», — цитирует его РИА Новости.

В феврале министр энергетики Катара Саад аль-Кааби отметил, что объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.

Также итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.

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