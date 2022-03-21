Польский премьер Моравецкий намерен конфисковать имущество российских олигархов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost объявил, что намерен конфисковывать имущество российских олигархов.

По словам премьера, правительство страны намерено произвести соответствующие законодательные изменения в целях обеспечения возможности такой конфискации.

«С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой — всё больше поляков не понимают: раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, почему мы не можем такие действия проводить», — пояснил Моравецкий.

Ранее Моравецкий предложил Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией.

До этого он объявил о программе «дерусификации экономики», где речь идёт об отказе от российских энергоносителей.