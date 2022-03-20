Анкара инициировала трёхсторонний саммит лидеров Турции, России и Украины

Анкара инициировала проведение трёхстороннего саммита с участием лидеров Турции, России и Украины, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«У нас есть желание провести трёхстороннюю встречу. Это зависит от позиции двух лидеров. Встреча в Анталье (встреча глав МИД России и Украины. — RT) прошла в трёхстороннем формате по просьбе обеих сторон», — сказал он в интервью газете Hürriyet.

Чавушоглу также сообщил об успехах на российско-украинских переговорах — по словам дипломата, переговорщикам удалось сблизиться в ряде позиций, однако некоторые вопросы нужно решать на уровне президентов.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.

По его словам, переговорщики сблизили свои позиции по этому вопросу, однако в вопросе демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути».