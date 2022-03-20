Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о сближении позиций Москвы и Киева в ходе переговоров

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Позиции Москвы и Киева в ходе переговоров по ряду вопросов сблизились, но некоторые нужно решать на уровне президентов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о сближении позиций Москвы и Киева в ходе переговоров
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«Позиции двух сторон совпадают по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти полностью совпадают по первым четырём пунктам. Некоторые вопросы необходимо решать на уровне президентов», — сказал он в интервью газете Hürriyet.

О том, по каким конкретно темам удалось сойтись переговорщикам от России и Украины, Чавушоглу не уточнил.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.

По его словам, переговорщики сблизили свои позиции по этому вопросу, однако в вопросе демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути».

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на то, что специальная операция на Украине завершится подписанием всеобъемлющих документов.

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