Лавров выразил надежду, что спецоперация завершится подписанием всеобъемлющих документов

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Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на то, что специальная операция на Украине завершится подписанием всеобъемлющих документов.
Лавров выразил надежду, что спецоперация завершится подписанием всеобъемлющих документов
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».

«В том, что касается внутриукраинского диалога, это, наверное, всё-таки дело украинцев. После того, как наша операция завершится, и завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул, — вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях её безопасности», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Он также напомнил о необходимости «приведения в цивилизованную норму» украинского законодательства по вопросам русского языка, русского образования и русских СМИ.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиция по Донбассу сформулирована чётко и Россия от неё не отступит.

По его словам, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» на переговорах в вопросе демилитаризации Украины.

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