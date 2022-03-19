Лавров выразил надежду, что спецоперация завершится подписанием всеобъемлющих документов
- РИА Новости
Об этом он сказал во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».
«В том, что касается внутриукраинского диалога, это, наверное, всё-таки дело украинцев. После того, как наша операция завершится, и завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул, — вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях её безопасности», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Он также напомнил о необходимости «приведения в цивилизованную норму» украинского законодательства по вопросам русского языка, русского образования и русских СМИ.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиция по Донбассу сформулирована чётко и Россия от неё не отступит.
По его словам, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» на переговорах в вопросе демилитаризации Украины.