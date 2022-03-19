Лавров выразил надежду, что спецоперация завершится подписанием всеобъемлющих документов

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на то, что специальная операция на Украине завершится подписанием всеобъемлющих документов.

Об этом он сказал во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».

«В том, что касается внутриукраинского диалога, это, наверное, всё-таки дело украинцев. После того, как наша операция завершится, и завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул, — вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях её безопасности», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Он также напомнил о необходимости «приведения в цивилизованную норму» украинского законодательства по вопросам русского языка, русского образования и русских СМИ.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиция по Донбассу сформулирована чётко и Россия от неё не отступит.

По его словам, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» на переговорах в вопросе демилитаризации Украины.