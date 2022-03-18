Мединский заявил, что переговорщики находятся на полпути в вопросе демилитаризации Украины

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Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев находятся «где-то на полпути» на переговорах в вопросе демилитаризации Украины.
Мединский заявил, что переговорщики находятся на полпути в вопросе демилитаризации Украины
  • РИА Новости

Мединский заявил, что продвижение переговорных позиций российской и украинской делегаций по темам демилитаризации и денацификации можно оценить «по-разному».

«Что касается демилитаризации, я бы сказал, 50 на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути», — рассказал он.

Также Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.

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