Мединский заявил, что Россия не отступит от своей чётко сформулированной позиции по Донбассу

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Глава российской делегации на переговорах с Киевом помощник президента России Владимир Мединский заявил, что позиция по Донбассу сформулирована чётко и Россия от неё не отступит.

«Дело в том, что позиция наша очень чёткая, она сформирована неоднократно президентом, поддержана всей нашей страной. И у нас нет возможности от неё отступить», — сказал он.

Также Мединский заявил, что вопрос управления Донбассом является ключевым на переговорах российской и украинской делегаций.

«Украинская сторона полагает, что вопрос управления территориями должен решаться централизованно в Киеве, а мы полагаем, что вопрос управления должен решаться народом Донбасса», — сказал он.

По словам Мединского, народ Донбасса высказался по данному поводу восемь лет назад и с тех пор «был вынужден вести войну, отстаивая собственное решение».

Ранее Мединский заявил, что Москва и Киев находятся «где-то на полпути» на переговорах в вопросе демилитаризации Украины.

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