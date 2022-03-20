МИД Австралии ввёл запрет на экспорт алюминиевых руд, бокситов и глинозёма в Россию
«Правительство Австралии вводит запрет на экспорт глинозёма и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию», — сказано в заявлении.
Цель — ограничить возможности российских предприятий, производящих алюминий.
Ранее стало известно, что Австралия вводит санкции против 11 банков и госучреждений России.
До этого Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.