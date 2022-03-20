МИД Австралии ввёл запрет на экспорт алюминиевых руд, бокситов и глинозёма в Россию

Короткая ссылка
Правительство Австралии вводит запрет на экспорт глинозёма, алюминиевых руд и бокситов в Россию, заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.

«Правительство Австралии вводит запрет на экспорт глинозёма и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию», — сказано в заявлении.

Цель — ограничить возможности российских предприятий, производящих алюминий.

Ранее стало известно, что Австралия вводит санкции против 11 банков и госучреждений России.

До этого Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить