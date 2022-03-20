Президент Швейцарии сообщил о готовности страны принять переговоры по Украине
«Швейцария готова играть роль посредника за кулисами или принять переговоры», — цитирует ТАСС заявление Кассиса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры российской и украинской делегаций.
В свою очередь, глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.
По его словам, переговорщики сблизили свои позиции по этому вопросу, однако в вопросе демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути».