Президент Швейцарии сообщил о готовности страны принять переговоры по Украине

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Швейцарский президент Иньяцио Кассис заявил, что страна готова выступить в роли посредника на переговорах об урегулировании на Украине либо принять у себя переговоры.

«Швейцария готова играть роль посредника за кулисами или принять переговоры», — цитирует ТАСС заявление Кассиса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры российской и украинской делегаций.

В свою очередь, глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.

По его словам, переговорщики сблизили свои позиции по этому вопросу, однако в вопросе демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути».

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