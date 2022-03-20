Президент Швейцарии сообщил о готовности страны принять переговоры по Украине

Швейцарский президент Иньяцио Кассис заявил, что страна готова выступить в роли посредника на переговорах об урегулировании на Украине либо принять у себя переговоры.

«Швейцария готова играть роль посредника за кулисами или принять переговоры», — цитирует ТАСС заявление Кассиса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры российской и украинской делегаций. В свою очередь, глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева. По его словам, переговорщики сблизили свои позиции по этому вопросу, однако в вопросе демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути».