Подоляк заявил, что переговоры Москвы и Киева могут продлиться несколько недель

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала Bloomberg TV предположил, что российско-украинские переговоры могут затянуться на несколько недель.

«Переговоры могут продлиться несколько недель или даже дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что среди основных требований украинской стороны — прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.

В свою очередь, глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.

По его словам, переговорщики сблизили свои позиции по этому вопросу, однако в вопросе демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути».

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