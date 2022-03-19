Подоляк заявил, что переговоры Москвы и Киева могут продлиться несколько недель
«Переговоры могут продлиться несколько недель или даже дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов», — цитирует его ТАСС.
Он напомнил, что среди основных требований украинской стороны — прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.
В свою очередь, глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.
По его словам, переговорщики сблизили свои позиции по этому вопросу, однако в вопросе демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути».