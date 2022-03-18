LG Electronics сообщила о приостановке поставок в Россию

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Южнокорейская компания LG Electronics сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию», — отмечается в заявлении.

В компании добавили, что будут следить за развитием ситуации.

Ранее итальянский производитель шин Pirelli заявил о приостановке инвестиций и ограничении работы своих заводов в России в связи с событиями на Украине.

Также японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию.

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