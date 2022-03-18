Pirelli ограничит работу заводов в России

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Итальянский производитель шин Pirelli заявил о приостановке инвестиций и ограничении работы своих заводов в России в связи с событиями на Украине.

«Работа заводов в России будет постепенно ограничивается теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников», — приводит ТАСС заявление компании.

Отмечается, что инвестиции в Россию тоже будут приостановлены, за исключением тех, которые связаны с безопасностью.

Ранее японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию.

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