Pirelli ограничит работу заводов в России
«Работа заводов в России будет постепенно ограничивается теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников», — приводит ТАСС заявление компании.
Отмечается, что инвестиции в Россию тоже будут приостановлены, за исключением тех, которые связаны с безопасностью.
Ранее японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию.