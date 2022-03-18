Представитель МИД Китая высмеял представление Запада о «международном сообществе»
- AP
По его словам, когда на Западе говорят о международном сообществе, то имеют в виду только узкую группу стран.
Он сопроводил сообщение картинкой, на которой на карте мира изображены только часть Северной Америки, Западной Европы и Австралия.
Ранее в МИД КНР назвали бесполезными попытки США угрожать Китаю из-за ситуации вокруг Украины.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с американским президентом Джо Байденом по видеосвязи призвал США вместе с Китаем прилагать усилия для поддержания мира.