В МИД КНР назвали бесполезными попытки США угрожать Китаю из-за ситуации вокруг Украины

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что попытки Соединённых Штатов угрожать Китаю из-за Украины безответственны и бесполезны.

«Американская сторона пытается клеветать на КНР и оказывать на нас давление — это крайне безответственно и никак не поможет решить проблему. Мы против этого и категорически не можем смириться с подобной позицией США», — цитирует его ТАСС.

Таким образом представитель китайского МИД ответил на вопрос западного журналиста о том, как поведёт себя Китай при взаимодействии с Россией на фоне угрозы попасть под американские санкции из-за Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует заявить лидеру КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.