В Госдепе заявили о планах перекрыть России «лазейки» для обхода введённых санкций

США намерены работать над тем, чтобы перекрыть «лазейки», позволяющие Москве обходить санкции стран Запада, введённые в связи с событиями на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Мы привержены тому, чтобы перекрыть России все лазейки», — приводит РИА Новости ответ представителя Госдепа на вопрос, каким образом США намерены не позволить России обходить введённые санкции.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует заявить лидеру КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

Как отметили в МИД России, «не родился ещё тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай».