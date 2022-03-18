Захарова заявила о готовности России ответить на все безосновательные высылки дипломатов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России ответить на все безосновательные высылки российских дипломатов.
Захарова заявила о готовности России ответить на все безосновательные высылки дипломатов
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ», — отметила Захарова.

Ранее МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов.

Кроме того, власти Эстонии объявили о высылке из страны трёх российских дипломатов.

Также глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о высылке трёх сотрудников посольства России в связи с «деятельностью, не совместимой со статусом дипломатов».

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