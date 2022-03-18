Верховный суд Нидерландов начал административный процесс по делу о скифском золоте

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Дело о скифском золоте находится на стадии предварительного административного процесса. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Теа Тьердема.
Верховный суд Нидерландов начал административный процесс по делу о скифском золоте
  • AP

«Дело теперь находится на стадии предварительного административного процесса», — цитирует РИА Новости Тьердему.

Как отмечается, в ответ на вопрос, может ли спецоперация на Украине повлиять на начало слушаний по делу, она заявила, что пока нет информации.

28 января директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина сообщила, что Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу от крымских музеев на решение передать коллекцию скифского золота Украине.

Ранее апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Судебный пресс-секретарь Винсент Хюнтинк сообщил, что Верховный суд Нидерландов получил от России жалобу на вынесенное решение.

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