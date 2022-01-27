Верховный суд Нидерландов получил от России жалобу на решение о передаче скифского золота
- AP
«Жалоба была направлена», — цитирует РИА Новости заявление Хюнтинк.
Следующим шагом будет начало предварительного административного процесса.
Дата слушаний по кассации ещё не назначена.
Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.
Ранее сообщалось, что жалоба на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана от четырёх крымских музеев.