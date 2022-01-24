Жалобу России на решение о передаче скифского золота Украине подадут от четырёх музеев

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Жалоба на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана от четырёх крымских музеев. Об этом сообщила директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Жалобу России на решение о передаче скифского золота Украине подадут от четырёх музеев
  • AP

«Кассация будет подана, вероятно, в последний день, в ближайшие два дня дорабатываются последние нюансы. Решение о подаче жалобы (на решение суда) принято. Кассация будет подана от четырёх музеев», — цитирует Умрихину РИА Новости.

Россия подаст кассационную жалобу на решение суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота до 26 января.

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, что у музеев Крыма есть время до 26 января, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама.

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