Жалобу России на решение о передаче скифского золота Украине подадут от четырёх музеев
- AP
«Кассация будет подана, вероятно, в последний день, в ближайшие два дня дорабатываются последние нюансы. Решение о подаче жалобы (на решение суда) принято. Кассация будет подана от четырёх музеев», — цитирует Умрихину РИА Новости.
Россия подаст кассационную жалобу на решение суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота до 26 января.
Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.
Пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, что у музеев Крыма есть время до 26 января, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама.