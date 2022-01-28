Суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение о передаче скифского золота
- AP
«Кассация поступила в Верховный суд, она принята к рассмотрению. Подтверждение суда есть. Что касается даты рассмотрения — об этом станет известно позднее», — сказала она в комментарии РИА Новости.
По словам собеседницы, суд ещё может истребовать подачи дополнительных документов.
Ранее апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.
Судебный пресс-секретарь Винсент Хюнтинк сообщил, что Верховный суд Нидерландов получил от России жалобу на вынесенное решение.