Суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение о передаче скифского золота

Короткая ссылка
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу от крымских музеев на решение передать коллекцию скифского золота Украине, заявила директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение о передаче скифского золота
  • AP

«Кассация поступила в Верховный суд, она принята к рассмотрению. Подтверждение суда есть. Что касается даты рассмотрения — об этом станет известно позднее», — сказала она в комментарии РИА Новости.

По словам собеседницы, суд ещё может истребовать подачи дополнительных документов.

Ранее апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Судебный пресс-секретарь Винсент Хюнтинк сообщил, что Верховный суд Нидерландов получил от России жалобу на вынесенное решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить