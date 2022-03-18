Депутат Чепа отреагировал на запрет доступа в здания ЕП дипломатам из России и Белоруссии

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Европейский парламент запретил доступ в свои здания дипломатам и госслужащим из России и Белоруссии.

«По-прежнему идёт русофобская истерия, война. Многие не знают, что ещё можно придумать», — сообщил депутат.

По мнению парламентария, ход этой войны предопределяется указаниями Соединённых Штатов, именно они определяют «что делать и как преподносить».

Говоря об информационной войне против России, Чепа также отметил вброс многочисленных фейков, которые распространяются по всему миру.

«Они пытаются «заткнуть» рот и помешать распространению другой информации. Естественно, это вызывает ещё больше недоверия даже на Западе», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Европарламент запретил доступ в свои здания дипломатам и госслужащим из России и Белоруссии.