Депутат Чепа отреагировал на запрет доступа в здания ЕП дипломатам из России и Белоруссии
- AP
«По-прежнему идёт русофобская истерия, война. Многие не знают, что ещё можно придумать», — сообщил депутат.
По мнению парламентария, ход этой войны предопределяется указаниями Соединённых Штатов, именно они определяют «что делать и как преподносить».
Говоря об информационной войне против России, Чепа также отметил вброс многочисленных фейков, которые распространяются по всему миру.
«Они пытаются «заткнуть» рот и помешать распространению другой информации. Естественно, это вызывает ещё больше недоверия даже на Западе», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось о том, что Европарламент запретил доступ в свои здания дипломатам и госслужащим из России и Белоруссии.