Европарламент запретил доступ в свои здания дипломатам и госслужащим России и Белоруссии

Европейский парламент запретил доступ в свои здания для дипломатов и госслужащих из России и Белоруссии. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола.

«С сегодняшнего дня дипломаты и госслужащие России и Белоруссии не могут посещать здания Европарламента», — написала Метсола в Twitter.

По её словам, в «доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок».

Ранее замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев заявил, что ситуация с защитой прав россиян за рубежом в настоящее время значительно осложнилась.