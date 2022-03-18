Европарламент запретил доступ в свои здания дипломатам и госслужащим России и Белоруссии
- AP
«С сегодняшнего дня дипломаты и госслужащие России и Белоруссии не могут посещать здания Европарламента», — написала Метсола в Twitter.
По её словам, в «доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок».
Ранее замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев заявил, что ситуация с защитой прав россиян за рубежом в настоящее время значительно осложнилась.