В сенат США внесли законопроект о запрете на импорт урана из России

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Сенаторы от Республиканской партии США внесли на рассмотрение законопроект о запрете на импорт урана из России в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится заявлении одного из авторов документа, сенатора от штата Вайоминг Джона Баррассо.

«Настало время навсегда исключить все российские энергоресурсы с американского рынка. Запрет на импорт российских нефти, газа и угля является важным шагом, однако он не может стать последним», — говорится в заявлении.

По мнению Баррассо, запрет на импорт российского урана придаст дополнительный стимул развитию производства в США.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что документ не запрещает ввоз урана на территорию США.

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