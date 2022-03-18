Посольство России: США должны раскрыть данные о военно-биологической активности на Украине

Посольство России в Вашингтоне потребовало от США в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины.

«Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идёт речь, если за всеми работами стоит Пентагон», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

В ведомстве отметили, что общий объём финансирования военно-биологических проектов на украинской территории американской стороной составил $32 млн.

Россия запросила на 18 марта экстренное заседание СБ ООН по поводу биолабораторий США на Украине в связи с новыми выявленными деталями.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.