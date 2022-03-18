ТАСС: Нидерланды заморозили российские активы на сумму более €200 млн

Нидерландские банки и финансовые организации заморозили российские активы на сумму более €200 млн (около $220 млн) из-за санкций, связанных с ситуацией на Украине. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Я могу сказать вам, что за это время (с 24 февраля. — RT) мы заморозили или арестовали активы объёмом более €200 млн... Я полагаю, что эта цифра будет расти и дальше», — заявил глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот.

Ранее в пресс-службе кабмина Нидерландов отметили, что антироссийские санкции ЕС имеют серьёзные последствия для голландских предпринимателей.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что санкции против России, вводимые странами Запада, «ударят» по этим государствам.