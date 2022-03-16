Британия готова рассмотреть снятие санкций с России при «изменении её политики»

Британское правительство может отменить часть ограничительных мер в отношении России при условии изменения российской внешней политики, заявил представитель канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона.

«Мы бы рассмотрели снятие санкций только в случае значительных реальных изменений политики (России. — RT), а не в случае лишь разговоров об изменении политики», — цитирует ТАСС представителя.

По её словам, британская сторона не определяла конкретных обстоятельств, которые могут служить причиной для отмены санкций.

Как заявил 16 марта российский президент Владимир Путин, западные страны не простят России её самостоятельного курса.

Глава государства также подчеркнул, что Россия не может жить в жалком и униженном состоянии, «согнув спину», как некоторые другие страны. Он подчеркнул, что страна будет повышать свою самостоятельность и суверенитет.