Британия готова рассмотреть снятие санкций с России при «изменении её политики»

Короткая ссылка
Британское правительство может отменить часть ограничительных мер в отношении России при условии изменения российской внешней политики, заявил представитель канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона.
Британия готова рассмотреть снятие санкций с России при «изменении её политики»
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kemp

«Мы бы рассмотрели снятие санкций только в случае значительных реальных изменений политики (России. — RT), а не в случае лишь разговоров об изменении политики», — цитирует ТАСС представителя.

По её словам, британская сторона не определяла конкретных обстоятельств, которые могут служить причиной для отмены санкций.

Как заявил 16 марта российский президент Владимир Путин, западные страны не простят России её самостоятельного курса.

Глава государства также подчеркнул, что Россия не может жить в жалком и униженном состоянии, «согнув спину», как некоторые другие страны. Он подчеркнул, что страна будет повышать свою самостоятельность и суверенитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить