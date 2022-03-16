Путин: Запад не простит России её самостоятельного курса

Западные страны не простят России её самостоятельного курса, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам.

За враждебными действиями Запада стоят геополитические цели.

«Им не нужна сильная, суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы. Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кавказе, как и в 90-е, и в начале 2000-х годов. Они и сейчас в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, загнать за Можай, как в народе говорят. Превратить в слабую, зависимую страну», — заявил глава российского государства.

Как отмечал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в настоящее время Россия переживает исторический момент, когда решается её судьба и будущее место в мире.

Глава государства также заявил, что Россия не может жить в жалком и униженном состоянии, «согнув спину», как некоторые другие страны. Он подчеркнул, что страна будет повышать свою самостоятельность и суверенитет.