Экономические трудности населения западных стран не вызваны действиями России, а стали результатом ошибок близорукости и амбиций правящих элит их государств, которые одержимы сверхприбылью. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Свидетельство тому — данные международных организаций, которые говорят о том, что социальные проблемы даже в ведущих западных странах в последние годы только обостряются: растут неравенство, разрыв между бедными и богатыми, дают о себе знать расовые и национальные конфликты. Миф о западном обществе всеобщего благоденствия, о так называемом золотом миллиарде, рушится», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Как ранее сообщил телеканал Fox Business, чиновники Белого дома принялись подключать популярных блогеров к пропагандистской кампании по обвинению России в ухудшении энергетической ситуации в США.

Российский президент отмечал, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

Он напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является ничтожно малой величиной.