В Кремле заявили о крахе святости частной собственности на Западе
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«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями. Потому что их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус. Поэтому, конечно, то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне», — сказал Песков.
По его словам, конфискация имущества бизнесменов, аресты самолётов, собственности «отчётливо демонстрируют... крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса».
«И демонстрируют, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там», — отметил Песков.
14 марта Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей.
11 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны вводят новые антироссийские санкции. В санкционный список попадёт, в частности, бизнесмен Роман Абрамович.