В Кремле заявили о крахе святости частной собственности на Западе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал санкции в отношении российских бизнесменов.

«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями. Потому что их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус. Поэтому, конечно, то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне», — сказал Песков.

По его словам, конфискация имущества бизнесменов, аресты самолётов, собственности «отчётливо демонстрируют... крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса».

«И демонстрируют, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там», — отметил Песков.

14 марта Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей.

11 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны вводят новые антироссийские санкции. В санкционный список попадёт, в частности, бизнесмен Роман Абрамович.