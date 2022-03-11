В Канаде объявили о введении новых санкций против России

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны вводят новые антироссийские санкции. В санкционный список попадёт, в частности, бизнесмен Роман Абрамович.
В Канаде объявили о введении новых санкций против России
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Об этом Трюдо заявил в ходе визита в Варшаву.

«Сегодня я могу объявить, что ещё пять человек окажутся под санкциями, в том числе Роман Абрамович. Этим людям будет запрещено вести дела в Канаде, а их активы будут заморожены. Кроме того, мы вводим ограничения в отношении 32 военных организаций в России. Им будет запрещено получать какую-либо канадскую технику или поставки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича.

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