Спикер Госдумы Володин заявил, что Совету Европы без России придётся самораспуститься

Совет Европы без России теряет смысл, организации остаётся лишь один выход — самораспуститься. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совет Европы утрачивает свой смысл. Всё последнее время он посвятил России, её критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остаётся один выход — самораспуститься», — написал он в Telegram.

Володин добавил, что Россия после выхода из совета намерена больше внимания уделять двусторонним отношениям.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совет Европы превратился в инструмент пропаганды НАТО.

15 марта Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.