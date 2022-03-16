ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за исключение России из организации.

«Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы», — говорится в заключении.

За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое депутатов воздержались.

Ранее Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.