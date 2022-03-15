Госдеп США назвал обоснованным выход России из Совета Европы
- Gettyimages.ru
- © Cavan Images
«Россия явно не разделяет те же ценности (что и Совет Европы. — RT), так что можно только считать обоснованным, что Россия не является членом совета», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.
В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.