Госдеп США назвал обоснованным выход России из Совета Европы

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал обоснованным выход России из Совета Европы.

«Россия явно не разделяет те же ценности (что и Совет Европы. — RT), так что можно только считать обоснованным, что Россия не является членом совета», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.