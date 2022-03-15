Госдеп США назвал обоснованным выход России из Совета Европы

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал обоснованным выход России из Совета Европы.
Госдеп США назвал обоснованным выход России из Совета Европы
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«Россия явно не разделяет те же ценности (что и Совет Европы. — RT), так что можно только считать обоснованным, что Россия не является членом совета», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.

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