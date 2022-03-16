В МИД России назвали Совет Европы инструментом пропаганды НАТО

Совет Европы превратился в инструмент пропаганды НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Давным-давно всё превратилось в пыль и тлен в Совете Европы. Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, я сейчас не оговорилась. Мы об этом неоднократно говорили, именно структуры альянса и государства — члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Ранее Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.