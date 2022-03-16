Глава МИД Китая: новые санкции против России усложняют восстановление мировой экономики

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Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с коллегой из Нидерландов Вопке Хукстрой заявил, что эскалация санкций в отношении России усложняет восстановление мировой экономики.

«В настоящее время США и Европа безостановочно усиливают санкции в отношении России. Для трудного восстановления мировой экономики это в очередной раз как «соль на рану». Кроме того, это наносит неоправданный ущерб благосостоянию жителей всех стран», — заявил Ван И, его слова приводятся на сайте МИД КНР.

Он выразил надежду, что «стороны смогут приложить больше усилий для содействия мирным переговорам».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал  совершённые Западом ошибки в отношениях с Россией.

Комментируя слова Борреля, политолог Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что Запад слишком поздно признал свои ошибки.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что санкции против России, вводимые странами Запада, «ударят» по этим государствам.

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