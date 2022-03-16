Посольство России пообещало ответить на новые персональные санкции США
«Подобные выпады не останутся без ответа, как того требует принцип взаимности», — говорится в сообщении посольства в Telegram.
В ведомстве отметили, что подобная враждебная акция продолжает «загонять российско-американские отношения в ещё более глухой тупик» и препятствует сохранению каналов взаимодействия между Россией и США.
Ранее Россия ввела персональные санкции против президента США и 13 высших должностных лиц США.
В МИД заявили, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня.