Посольство России пообещало ответить на новые персональные санкции США

Короткая ссылка
В российском посольстве в Вашингтоне сообщали в соответствии с принципом взаимности ответить на введённые персональные санкции США.

«Подобные выпады не останутся без ответа, как того требует принцип взаимности», — говорится в сообщении посольства в Telegram

В ведомстве отметили, что подобная враждебная акция продолжает «загонять российско-американские отношения в ещё более глухой тупик» и препятствует сохранению каналов взаимодействия между Россией и США.

Ранее Россия ввела персональные санкции против президента США и 13 высших должностных лиц США.

В МИД заявили, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить